9 yaşındaki çocuğa tecavüze kalkıştı





ZANLININ “oldu bir kere öldürmediğime dua etsin” şeklindeki ifadesi ise kan dondurdu.Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde yaşayan 26 yaşında ki M.K. mahallede oyun oynayan ve ismi açıklanmayan 9 yaşındaki kız çocuğunu kandırarak götürdüğü yerde tecavüz etmeye çalıştı.Tecavüzü gerçekleştirmeyen M.K. daha sonra çocuğa cinsel tacizde bulunarak mahalleye geri bıraktı. Çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla aile cinsel istismarda bulunan M.K. dan şikayetçi oldu. Polis, ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kadirli Adliyesine çıkarıldı. M.K. soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadede soğukkanlı şekilde olayı anlattı. M.K “ Oldu bir kere. Öldürmediğimize dua etsin. Hep öldürenleri de görüyoruz. O da sokakta tek başına dolaşmasaydı” şeklinde ifade verdiği belirtildi.M.K. ifadesinin ardından “küçük yaşta ki çocuğa cinsel istismar” suçundan dolayı tutuklanarak Osmaniye Cezaevine gönderildi.