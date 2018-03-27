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9 ayrı suçtan 17 yıl cezası olan şahıs yakayı ele verdi

Manavgat, Adana ve Antalya’da hakkında 9 ayrı suçtan 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.Ö., Manavgat Sanayi Sitesi'nde yakalandı

9 ayrı suçtan 17 yıl cezası olan şahıs yakayı ele verdi

Manavgat, Adana ve Antalya’da hakkında 9 ayrı suçtan 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.Ö., Manavgat Sanayi Sitesi'nde yakalandı

27 Mart 2018 Salı 11:22
9 ayrı suçtan 17 yıl cezası olan şahıs yakayı ele verdi
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MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve silahla yağma gibi suçların da aralarında bulunduğu birçok suçtan aranan O.Ö.’yü Manavgat Sanayi Sitesi'nde yakaladı. 
O.Ö.'nün Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 2 adet yakalama emri ile 4 yıl 2 ay hapis cezası, Antalya Ağır Ceza İlamat Masasınca "Birden fazla kişi ile geceleyin silahla yağma" suçundan 1 adet yakalama emri ve 12 yıl 6 ay hapis cezası ile Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca nitelikli yağmanın da aralarında bulunduğu 9 ayrı suçtan 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu bildirildi. 
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen O.Ö. tutuklanarak Alanya L tipi Cezaevi'ne teslim edildi. 

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