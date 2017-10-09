81'lik dede, trenin önüne yatıp intihar etti!

81 yaşındaki Fahrettin Tuna, hayatına son vermek için tren yoluna yattı. Yaklaşan trenin makinisti frene basmasına rağmen feci olayın önüne geçemedi.
İNTİHAR ETMEK İÇİN RAYLARA YATTI
Olay, Mersin'in Tarsus ilçesinde Fahrettinpaşa Mahallesi ile Kemalpaşa Mahallesi arasındaki hemzemin geçidinde meydana geldi. Tren raylarına gelen Fahrettin Tuna, Adana'dan Mersin'e giden 62213 sefer sayılı yolcu treninin hemzemin geçide yaklaştığı raylara yattı.
TRENİN ALTINDA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Makinistin fren yapmasına rağmen üzerinden tren geçen yaşlı adam feci şekilde can verdi.
Tuna'nın neden intihar ettiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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