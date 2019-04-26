81 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda Antalya'dan 105 şahıs yakalandı

25 Nisan 2019 tarihinde 81 ilde adli makamlarca haklarında "Yakalama Emri" bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahısların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğünce eş zamanlı çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar neticesinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya ili ve ilçelerinde, il ve dış il mahkemelerince aranan toplam 220 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 67 ekip ve 160 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 60 şahıs, ifade almaya yönelik aranan 45 şahıs olmak üzere toplam 105 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.