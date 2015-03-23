8. katta can pazarı

23 Mart 2015 Pazartesi 11:52
FENERYOLU Dr. Muhittin Tümerkan Sokak’ta bulunan Abdullah Bey Apartmanı’nın 8. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının meydana geldiği dairede bakıcıları ile yaşayan ve dumandan etkilenen yaşlı çift, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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Son Güncelleme: 23.03.2015 10:53