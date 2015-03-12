75 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

12 Mart 2015 Perşembe 08:43
ORDU'NUN Gölköy ilçesine bağlı Düzyayla, Karahasan Güzelyurt ve taşımalı eğitim yapan diğer okullarda okuyan öğrenciler okuldan eve geldiklerinde yüksek ateş kusma ve ishal şikayeti başladı. Onlarca öğrencinin kendi imkanlarıyla Gölköy Devlet Hastanesi’ne geldiği öğrenildi. Öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Zehirlenme şüphesi ile yaklaşık 75 öğrenci tedavi altına alınırken, birçok öğrenci için de evlere serum takviyesi yapıldı. Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, hastaneye gelerek öğrencilerin durumuyla ilgili bilgi alırken, yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Zor şartlar altında çocuklarını hastaneye getirdiklerini belirten aileler zehirlenme şüphesinin ikinci kez yaşanmasından dolayı çaresiz kaldıklarını söylediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 07:44