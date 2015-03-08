72'lik dede iki kişiyi vurdu

EDİNİLEN bilgiye göre olay Alanya’nın Oba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Salih K. (29) ve M.B. (17) depo yüzünden 72 yaşındaki Ahmet T. ile tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Ahmet T. silahla Salih K. ve M.B’yi yaraladı. Olayın ardından Ahmet T. kaçarken, yaralanan 2 kişi ambulanslarla Alanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alanya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan M.B’ye tek kurşun isabet ederken, durumu ciddi olan Salih K’nın vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtildi. Polis tarafından aranan 72 yaşındaki Ahmet T. ise polis merkezine giderek teslim oldu.