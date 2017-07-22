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70'lik teyzenin mezarı açıldı, korkunç gerçek ortaya çıktı!

Sinop Boyabat'ta 15 Temmuz'da evinin bahçesinde ölü bulunan ve yüksek tansiyondan öldüğü sanılan 70 yaşındaki Dudu teyzenin eşi tarafından sırtından vurulduğu ortaya çıktı

70'lik teyzenin mezarı açıldı, korkunç gerçek ortaya çıktı!

Sinop Boyabat'ta 15 Temmuz'da evinin bahçesinde ölü bulunan ve yüksek tansiyondan öldüğü sanılan 70 yaşındaki Dudu teyzenin eşi tarafından sırtından vurulduğu ortaya çıktı

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:19
70'lik teyzenin mezarı açıldı, korkunç gerçek ortaya çıktı!
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SİNOP'UN Boyabat ilçesinde 15 Temmuz'da evinin yakınında ölü bulunan, işlemlerin ardından defnedilen kadının mezarının açılması üzerine yapılan ilk incelemede, silahla öldürüldüğü belirlendi.

EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkeç köyünde yaşayan Dudu Ç. (70), 15 Temmuz'da evinin yakınındaki bahçede baygın halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dudu Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

YÜKSEK TANSİYONDAN ÖLDÜĞÜ SANILDI

Yüksek tansiyon hastalığına bağlı rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen yaşlı kadının cenazesi,  Aydoğan köyünde toprağa verildi.

YAKINLARI KIYAFETLERİNDE KAN LEKELERİ GÖRÜNCE MEZARI AÇILDI

Yaşlı kadının eşyalarını teslim alan yakınları, hayatını kaybettiği gün üzerindeki giysilerde kan lekeleri gördü. Durumdan şüphelenen ve kadının mezarının açılmasını isteyen yakınları, Cumhuriyet savcılığına başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, yaşlı kadının mezarının açılmasını ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesini istedi. Savcılığın talimatı üzerine Dudu Ç'nin mezarı açılarak, cenazesi otopsi yapılmak üzere  Sinop  Atatürk Devlet Hastanesine getirildi.

SIRTINDAN VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Burada yapılan otopside, kadının ilk belirlemelere av tüfeğinden çıktığı tahmin edilen saçmaların sırt bölgesine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

EŞİ TUTUKLANDI, ÜVEY OĞUL SERBEST KALDI

Bu gelişme üzerine Dudu Ç.'nin eşi Necati Ç. ve üvey oğlu Ş.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Necati Ç. tutuklandı, Ş.Ç. ise serbest bırakıldı.

"PARA MESELESİ" İDDİASI

Olay günü, Dudu Ç. ile kocası Necati Ç. arasında para meselesi yüzünden evde tartışma yaşandığı, tartışma sonrası kadının evden dışarı çıkıp giderken arkasından kocasının tüfekle ateş ettiği iddia ediliyor.

Bu arada savcılık tarafından Dudu Ç'nin ilk ölüm raporunu hazırlayan doktorun da ifadesine başvurulduğu, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
SinopDUDU TEYZE
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