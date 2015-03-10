70 kaçak göçmenin Avrupa hayali son buldu

TRAKYA Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Hamzabeyli Gümrük Sahasında Türkiye’den çıkış yapmak isteyen, sürücülüğünü Türk uyruklu B.Ö.’nün yaptığı Bulgar plakalı TIR, risk kriterleri çerçevesinde X-RAY taramasına sevk edildi. Tarama sonrası yapılan detaylı aramada TIR dorsesine gizlenmiş 37’si Irak ve 33’ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 70 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonla ilgili olarak hazırlanan soruşturma dosyası Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, yakalanan 70 kaçak göçmen Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.











