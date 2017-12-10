7 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oynarken annesini öldürdü

KONYA'NIN Kulu ilçesinde 7 yaşındaki çocuk evlerinin duvarında asılı bulunan av tüfeğiyle oynamaya başlayınca annesini kafasından vurdu. Genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

AV TÜFEĞİYLE OYNADIĞI SIRADA ANNESİNİ VURDU

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Kenan Erdal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki A.A., avdan dönen babası Ramazan A.'nın duvara astığı av tüfeğini alarak evde oynamaya başladı. Bu sırada evde temizlik yapan anne Figen Alakaş, tüfeğin ateş alması sonucu başından vuruldu. Silah sesiyle birlikte odaya koşan baba Ramazan A., eşini kanlar içerisinde görünce ambulansa haber verdi.

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE SORGUYA ALINACAK

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolden anne Figen Alakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık görevlilerinin bilgi vermesi üzerine adrese polis ekipleri de sevk edildi. Evde savcının ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Figen Alakaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra annesinin ölümüne neden olduğu öne sürülen 7 yaşındaki çocuk, psikolog eşliğinde, babasıyla birlikte ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, küçük çocuğun oynadığı av tüfeğine de incelenmek üzere el koydu.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, Kulu ilçesine kızı Figen Alakaş'ı görmek için Kayseri'den gelen annesi acı haberi ilçedeki diğer oğlunun yanında aldı. Kızının evine giden Figen Alakaş'ın annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.