7 kez kaçmaya çalıştı! Hepsinde yakalandı



SURİYE’de 7 yıl önce iç savaşın başlamasıyla birlikte kucaklarında çocukları, ellerinde bavullarıyla kilometrelerce yürüyerek Türkiye’ye gelen, buradan da deniz yoluyla Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen göçmenlerin çilesi bitmiyor. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez, İzmir Dikili ve Foça’da yakalanan göçmenlerin geçici olarak barındırıldığı bölgeye girerek defalarca umut yolculuğunda yakalananlarla konuştu.

‘ÖLÜM OLSA DA KAÇACAĞIZ’

Onlardan biri de Yunan adalarına kaçmak isterken Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolünde yakalanan Halepli Fulya Şibli. Eşinin öldüğünü, 5 çocuğu ve kardeşleriyle kilometrelerce yolu yürüyerek geldiğini söyleyen Şibli, “Türkiye’ye sığındık ve kamplarda kaldık. Avrupa’da yeni bir hayat kurmak için defalarca kaçma girişiminde bulunduk. 2 kez denizde tekneyle kaçarken, 5 kez de otobüste yakalandık. Mecburuz. Yıkılmış, ekonomisi dağılmış, top ve silah seslerinin olduğu bir ülkeye nasıl döneriz? Ucunda ölüm olsa da bir gün kaçacağız” diye konuştu.

BATAN TEKNEDEN KURTULDULAR

Adnan Bilel de Çeşme, Dikili ve Foça’dan 4 defa kaçma girişiminde bulunmuş. Suriye’de inşaatta çalıştığını, 3 çocuğu ve eşiyle mutlu bir hayatı olduğunu anlatan Bilel, “Bizimle beraber yolculuk eden arkadaşlarımızın batan teknede öldüğünü biliyoruz. Savaşın olduğu Suriye’ye dönmemiz imkânsız” dedi. Midilli’ye giderken teknelerinin battığını dile getiren Muhammed Malik ise “Belki de bir sonraki kaçışımızda bebeğimizin cesedi, dünyanın ölümünü gördüğü 8 aylık Aylan bebek gibi karaya vuracak” ifadesini kullandı.