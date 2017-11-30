65 yıl hapis cezası olan suç makinesi sonunda yakalandı

SAKARYA'NIN Sapanca ilçesinde toplam 65 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan bir şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
SUÇ MAKİNESİ OPERASYONLA YAKALANDI
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, 'adam öldürme' suçundan 30 yıl, 'gece vakti silahla yağma' suçundan 8 yıl 4 ay, 'cürüm eşyasını almak' suçundan 6 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 65 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan 50 yaşındaki M.Y. isimli şahıs yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan suç makinesi Ferizli Kapalı Cezaevine gönderildi.
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