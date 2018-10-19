619 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak yollarla yurda sokulan nargile tütünlerinin dağıtımını yapan kişi ve kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Muratpaşa Mahallesi’nde nargile tütünü ve hediyelik eşya satışı yapan bir iş yerinden, geceleri araçlarla nargile sunumu yapılan işletmelere, kaçak nargile tütünü dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine, iş yeri ve çevresinde yapılan araştırma sonucu 2 aracın kaçak eşyaları dağıtmak için hazırlık içerisinde olduklarını tespit etti.

İş yerinde ve tespit edilen 2 araçta yapılan aramada, toplam 619 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi Y.A. hakkında işlem yapılarak, adli makamlara sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 10:42