61 yaşındaki adam baltayla öldürüldü

ALTMIŞ

bir yaşındaki Ertuğrul Aladağ'ın, İstanbul Eyüp'te metruk bir binada boynundan ve yüzünden kesilmiş halde cesedine ulaşıldı. Polis, cinayeti kimin ya da kimlerin işlediğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.

ALADAĞ'I BULMAK İÇİN HERKES SEFERBER OLDU



Olay, Çırçır Mahallesi'nde bulunan Hakan Sokak üzerindeki tek katlı metruk bir binada meydana geldi. Dünden beri kendisinden haber alınamayan Ertuğrul Aladağ'ın yakınları durumu polise bildirdi. Daha sonra, mahalle sakinleri Aladağ'ı çevrede aramaya başladı. Ertuğrul Aladağ'ın yakınları, evlerine yakın olan taksi durağındaki çalışanlara da durumu bildirdi. Bunun üzerine taksi durağında çalışanlar, Ertuğrul Aladağ'ın metruk binada olabileceğinden şüphelendi.



TAKSİCİLER BULDU

Taksiciler, Aladağ'ı, evinden 100 metre mesafedeki metruk binada, yüzü ve boynu kesilmiş şekilde öldürülmüş olarak buldu. Bunun üzerine taksiciler durumu hemen polise ve Aladağ'ın ailesine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cinayetin işlendiği yeri güvenlik şeridiyle kapattı.

BALTA İLE VÜCUDU PARÇALANMIŞ

İlk incelemede, Aladağ'ın balta ile öldürüldüğü ve vücudunun parçalandığı belirlendi. Acı haberi alan Aladağ'ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

GEÇ SAATLERE KADAR DELİL ÇALIŞMASI YAPILDI