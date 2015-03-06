61 yaşındaki adam baltayla öldürüldü

ALTMIŞ bir yaşındaki Ertuğrul Aladağ'ın, İstanbul Eyüp'te metruk bir binada boynundan ve yüzünden kesilmiş halde cesedine ulaşıldı. Polis, cinayeti kimin ya da kimlerin işlediğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.
ALADAĞ'I BULMAK İÇİN HERKES SEFERBER OLDU
Olay, Çırçır Mahallesi'nde bulunan Hakan Sokak üzerindeki tek katlı metruk bir binada meydana geldi. Dünden beri kendisinden haber alınamayan Ertuğrul Aladağ'ın yakınları durumu polise bildirdi. Daha sonra, mahalle sakinleri Aladağ'ı çevrede aramaya başladı. Ertuğrul Aladağ'ın yakınları, evlerine yakın olan taksi durağındaki çalışanlara da durumu bildirdi. Bunun üzerine taksi durağında çalışanlar, Ertuğrul Aladağ'ın metruk binada olabileceğinden şüphelendi.
TAKSİCİLER BULDU
Taksiciler, Aladağ'ı, evinden 100 metre mesafedeki metruk binada, yüzü ve boynu kesilmiş şekilde öldürülmüş olarak buldu. Bunun üzerine taksiciler durumu hemen polise ve Aladağ'ın ailesine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cinayetin işlendiği yeri güvenlik şeridiyle kapattı.
BALTA İLE VÜCUDU PARÇALANMIŞ
İlk incelemede, Aladağ'ın balta ile öldürüldüğü ve vücudunun parçalandığı belirlendi. Acı haberi alan Aladağ'ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.
GEÇ SAATLERE KADAR DELİL ÇALIŞMASI YAPILDI
Polis, bölgede geç saatlere kadar süren delil çalışması yaptı. Aladağ'ın cesedi, Olay Yeri İnceleme polislerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis, cinayeti kimin ya da kimlerin işlediğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 06.03.2015 04:51