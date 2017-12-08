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600 bin TL'lik borca, ölüm pususu! İple bağlayıp tabancayla öldürdüler

Balıkesir'den Eskişehir'e hayvan satma bahanesiyle çağırdığı 3 kişinin ellerini bağlayıp dövdükten sonra tabancayla öldüren şüpheliler yakayı ele verdi

600 bin TL'lik borca, ölüm pususu! İple bağlayıp tabancayla öldürdüler

Balıkesir'den Eskişehir'e hayvan satma bahanesiyle çağırdığı 3 kişinin ellerini bağlayıp dövdükten sonra tabancayla öldüren şüpheliler yakayı ele verdi

08 Aralık 2017 Cuma 15:50
600 bin TL'lik borca, ölüm pususu! İple bağlayıp tabancayla öldürdüler
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BALIKESİR'İN Susurluk ilçesinden Eskişehir'in Çifteler ilçesine hayvan satın almaya gelen Efrahim Yıldız (43), Sedat Çam (43) ve Seçkin Kantir'in (42) bir çiftlik evinde borç- alacak yüzünden elleri iple bağlanıp, dövüldükten sonra Serdar Sarıtepe (30) ve Mustafa Bülbül (28) tarafından tabancayla vurulup öldürüldükleri iddia edildi. Şüphelilerden Sarıtepe İstanbul'da, Bülbül de Denizli'de yakalandı.

600 BİN TL BORCU VARDI

Olay, dün akşam saatlerinde, Eskişehir'in Çifteler ilçesi, Erbap Mahallesi, Afetevleri'nin arkasında bulunan Serdar Sarıtepe'ye ait çiftlik evinde meydana geldi. Serdar Sarıtepe, iddiaya göre, daha önce hayvan alım - satımdan kendisine 600 bin TL borcu olan ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde oturan Efrahim Yıldız, Sedat Çam ile Seçkin Kantir'i hayvan satma bahanesiyle Çifteler'e yeniden davet etti.
İPLE BAĞLAYIP TABANCAYLA VURDU


Serdar Sarıtepe ile arkadaşı Mustafa Bülbül, çiftlik evine gelen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ile Seçkin Kantir ile borç- alacak yüzünden tartıştı. Sarıtepe ve Bülbül, daha sonra ellerini iple bağladığı 3 kişiye tabancayla ateş ederek, öldürdü.


YAKALANDILAR

Olay yerinden kaçan Serdar Sarıtepe, polis ekipleri tarafından İstanbul'da, Mustafa Bülbül ise Denizli'de yakalandı. Ekipler, olaya karışan çiftlik çalışanları Mesut Köksal (34), Gökhan Çelik (30), Erman Çaldemir (32), Hakan Atay (28) ve Ercan Akdemir'i (27) de gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 16:03
Anahtar Kelimeler:
3. SayfaEskişehirÇiftelerBalıkesirSusurluk
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