6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 72 yıl hapis

2017 Mart ayı ve önceki aylarda Melikgazi ilçesinde bulunan ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Gökay Y. (45), 4'üncü sınıf öğrencileri olan hepsi de 10 yaşındaki kız öğrenciler A.Y., K.Ö., S.D., F.E., G.T. ve S.G.'ye sınıf içinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Emniyet sorgusunda öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu kabul eden Gökay Y., alınan ifadesinde "Bazı öğrenciler benim dersimden sıkılıp beden eğitimi dersine çıkmak istiyorlardı. Ben de önce buna izin vermiyordum. Özel bölgelerini göstermeleri karşılığında beden dersine gitmelerine izin veriyordum. Onları üzmemek adına bu tekliflerini kabul ettim" diye ifade verdiği ortaya çıktı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Nevşehir E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Gökay Y. hazır bulundu. Emniyet verdiği ifadeleri kabul etmeyen öğretmen Gökay Y. "2013 yılından beri bu okulda sınıf öğretmenliği yapıyorum. Birinci sınıftan itibaren okuttuğum öğrencilerim şu an dördüncü sınıftalar. Ben öğrencilerime çikolata, şeker, kalem aldığım için beni çok severlerdi. Hatta bazı öğrenciler okulda giydiğim önlüğe aşk mektubu yazıp bırakırlardı. Tarafıma öğrencilerin yönelttiği suçlamaları kabul etmiyorum. Adalet herkes için var, vidanım çok rahat" dedi.



ÖĞRENCİSİNE TEK TAŞ YÜZÜK ALMAK İSTEMİŞ



Önceki mahkemede kapalı gerçekleştirilen duruşmada ifadeleri alınan öğrenciler ise öğretmenleri Gökay Y.'nin derste kendilerine elbiselerinin üzerinden dokunarak istismarda bulunduğunu anlattı. İstismara uğrayan öğrencilerden A.Y. ifadesinde öğretmenleri Gökay Y.'nin Sevgililer Günü'nde sınıf arkadaşı K.Ö.'ye tek taş yüzük alma teklifinde bulunduğunu, ancak K.Ö.'nün bunu kabul etmediğini belirtti. K.Ö. ise "Öğretmenim sınıftakiler görmesin diye kitabı yüzümüze doğru tutarak dudağımdan öptü. Bana Sevgililer Günü'nde tek taş yüzük almak istediğini söyledi. Annem kızar diye kabul etmedim. Bana 10 defa, diğer arkadaşlarıma ise 2-3 defa cinsel istismarda bulundu" dedi.



Yargılama sonunda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 13 yıllık sınıf öğretmeni Gökay Y.'ye 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 öğrenci için 12'şer yıl 6'şar ay, diğer öğrenci F.E.'ye yaptığı 'cinsel saldırı' suçundan ise 10 yıl olmak üzere toplam 72 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.