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6 aylık kızını duvara vurarak öldürdü

İstanbul'da, erkek çocuk sahibi olmak isteyen babanın, 2014 ve 2015 yıllarında doğan kız çocuklarını öldürdüğü iddia edildi.

6 aylık kızını duvara vurarak öldürdü

İstanbul'da, erkek çocuk sahibi olmak isteyen babanın, 2014 ve 2015 yıllarında doğan kız çocuklarını öldürdüğü iddia edildi.

17 Mart 2015 Salı 10:19
6 aylık kızını duvara vurarak öldürdü
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Akıllara durgunluk veren baba vahşeti İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre cani baba hamile olan eşinden erkek çocuk bekliyordu. Bebek kız oldu. Öfkelenen baba 6 ay sonra o kızını öldürdü. 6 ay sonra eşi yine hamile kaldı ve yine bir kız çocuğu oldu. Cani baba bu kızını da öldürdü. Show Haber'de yer alan bilgilere göre olayın yaşandığı mahallede yaşayanlar olan bitenden habersiz ancak tanıklar vahşetle ilgili polise ifade verdi.
DUVARLARA VURA VURA ÖLDÜRDÜ
Babanın, kız çocuğunu nasıl öldürdüğüne ilişkin detaylar ise adeta kan dondurdu. Minik kızını kendi annesi ve bebeğin annesinin gözleri önünde duvardan duvara vurup öldürdü. Ve yine iddiaya göre cinayet işlendikten sonra hem annesine hem de karısını böyle tehdit etti: 'Sakın polise gitmeyin, yoksa sizi de öldürürüm' Kızını alıp hastaneye götüren baba doktorlara 'kızım rahatsızlandı' dedi. Ancak detaylı inceleme yapan doktorlar minik kız üzerindeki morlukları fark etti. Polise haber verildi ve cani baba gözaltına alındı.
TEYZE İTİRAF ETTİ
Soruşturma sırasında en büyük itiraf teyzeden geldi. 2014 ve 2015 yılında 2 kız çocuğunu babasının öldürdüğünü ileri sürdü. Baba tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 1 yıl önce toprağa verilen bebek de mezarından çıkarılacak ve öldürülüp öldürülmediğini otopsi sonucu belirleyecek.

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Son Güncelleme: 17.03.2015 08:41
Anahtar Kelimeler:
Erkek çocukBabaİstanbulCinayet
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