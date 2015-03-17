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6 aylık bebeğini çok ağlıyor diye duvara fırlattı

Beylikdüzü’nde 6 aylık kızını “çok ağlıyor” diye duvara fırlatarak öldürdüğü iddia edilen ve baldızının ihbarı sonucu yakalanarak tutuklanan zanlının ev sahibi olayı anlattı

6 aylık bebeğini çok ağlıyor diye duvara fırlattı

Beylikdüzü’nde 6 aylık kızını “çok ağlıyor” diye duvara fırlatarak öldürdüğü iddia edilen ve baldızının ihbarı sonucu yakalanarak tutuklanan zanlının ev sahibi olayı anlattı

17 Mart 2015 Salı 17:22
6 aylık bebeğini çok ağlıyor diye duvara fırlattı
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Beylikdüzü’nde oturan C.T. ve E.T. çiftinin 6 ay önce bir kız bebekleri oldu. İddiaya göre, işsiz olan baba C.T., evde otururken bebeğin ağlamasına sinirlendi. Öfkeli baba, 6 aylık bebeğini “çok ağlıyor” diye duvara fırlattı. Yere düşen bebeğin hareketsiz kalması üzerine C.T. sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi. C.T., bebeğin düştüğünü belirtince, “kaza sonucu öldü” şeklinde rapor hazırlandı.
Minik Z.T., hazırlanan raporun ardından toprağa verildi. C.T., olayı kimseye anlatmaması için eşini tehdit etti. Ancak kız kardeşiyle konuşan E.T., durumu anlattı. Olayı öğrenen C.T.’nin baldızı, polise giderek şikayette bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen C.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EV SAHİBİ OLAYI ANLATTI
C.T. ve E.T. çiftinin ev sahibi Sevim Kurtaran, yaşanan dehşet verici olaya ilişkin bilgi verdi. Dairesinde oturan C.T. ve E.T. çiftinden para almadığını belirten Kurtaran, “Eski ev sahibi ayın 7’sinde gelmiş. Adam kirayı ödeyememiş. ‘Abla benim de çocuklarım hep hasta evi ısıtamıyorum’ dedi. Bende dedim ‘kardeşim gel otur, ev zaten boş.’ Benim büyük oğlum da ‘verme anne evi müteahhitte veririz’ dedi. Ben de ‘oğlum bir şey olmaz, yazıktır çocukları var. Ev sahibiyle birbirini mi öldürsün’ dedim. Çalışmıyormuş, günlüğe gidiyormuş. Karısı dört tane çocuğu bırakıp da çalışıyormuş. ‘Haftalık işe gidiyorum abla ben’ dedi. Kendisi tekstilciymiş ama işe almıyorlarmış. Ben de aldım içeriye, bir kuruş para almadım. Kira falan almadım. ‘Elinde olursa ver, olmasa da sen bilirsin’ dedim diyerek evi onlara verdim” dedi. Çiftin daha önce kavga ettiklerine hiç şahit olmadığını söyleyen Kurtaran, şunları söyledi: “Bir iki defa gelini gördüm. ‘Nereden geliyorsunuz’ diye sordum. O da bana ‘sağlık ocağına çocukları götürdüm, oradan geliyorum’ dedi. Çocuklarıyla ilgileniyorlardı. Zaten onların 3 oğlu, bir kızı var. İkisi de ikiz olmuş. Bebeğin ölüsünü götürmüştüler. Hanımı bana ‘teyze çocuklarım nazara uğradı, onun için öldü’ dedi. Hani iki tane ikiz doğurdu ya iki oğlan doğurmuş, sonra da bir oğlan bir kız doğurmuş. Bende ona ‘ben ne yapayım’ dedim. ‘Kızım zatürre abla, sağlık ocağından getiriyorum.’”
“DARP İZİ GÖRMEDİM AMA AMBULANSA KONULURKEN MORARTI VARDI”
Kurtaran, olay günü çiftin evine gittiğini belirterek, “Baldızı ki ‘gel bunu bir doktora götürelim, bu kızı ölmemiş sanki’ dedi. Ben de ‘getir bir de ben bakayım’ dedim. Gittim baktım kızın elleri buz gibi. Bende ‘bu kız ölmüş’ dedim. Battaniyeye sarmışlar, yatağın ortasına koymuşlar. Darp izi görmedim ama ambulansa koyarlarken bir morartı vardı. O ‘kucağımdan düştü’ dedi. Doktordan getirmişti çocuğu, o zaman gördüm ‘ne oldu’ diye sordum. O da bana ‘ben oturttum düştü, halıya geldi orası teyze’ dedi. Ben eve gittiğim zaman babası da evdeydi, odaya girmişti. Annesi de içeriye girince geri kapıyı kapattı. Bende ‘oğlum başın sağ olsun keşke başka doktora götürseydin’ dedim ve çıktım eve geldim. O da bana ‘teyze olacak, ben ne yapayım’ dedi. Ondan sonra da görmedim zaten. Dışarıya baktım polis, doktor var, cenaze arabası gelmiş. Alıp gittiler daha da gelmediler” dedi.
 
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Son Güncelleme: 17.03.2015 16:23
Anahtar Kelimeler:
6 Aylık BebekDuvara FırlattıBeylikdüzü
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