5 ton kaçak et ele geçirildi

AKYAZI İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Kurtköy'deki bir soğuk hava deposundan yüklenen etlerin ilçeye getirileceği ihbarı üzerine, D-100 Karayolu Çatalköprü Mahallesi mevkisinde Z.E'nin kullandığı 34 ZJ 4861 plakalı kamyonu durdurdu.
5 TON KEMİKSİZ KAÇAK ET
Araçta yapılan kontrolde 5 ton kemiksiz, şoklanmış kaçak et ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü Z.E. ile M.K, Ç.K. ve Y.T, hakkında işlem yapıldı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, teslim aldıkları etlerde inceleme başlattı.
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