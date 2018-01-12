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5 kişiyi koyunlarla birlikte, bir traktör dolusu odunla yakmışlar

Kastamonu'da 5 kişilik aileyi öldüren hayvan hırsızları, bir traktör çıra ve odun ile benzin kullanılarak cesetleri, koyunlarla birlikte ateşe vererek yaktıkları ortaya çıktı

5 kişiyi koyunlarla birlikte, bir traktör dolusu odunla yakmışlar

Kastamonu'da 5 kişilik aileyi öldüren hayvan hırsızları, bir traktör çıra ve odun ile benzin kullanılarak cesetleri, koyunlarla birlikte ateşe vererek yaktıkları ortaya çıktı

12 Ocak 2018 Cuma 14:12
5 kişiyi koyunlarla birlikte, bir traktör dolusu odunla yakmışlar
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KASTAMONU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bürme Köyünde kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesinin tutuklanan üç zanlı tarafından öldürüldükten sonra cesetleri yok etmek için evde yakıldıklarının açıklamasının ardından, zanlıların olayı nasıl gerçekleştirdikleri de ortaya çıkmaya başladı. Cesetlerin, koyunlarla birlikte aynı odaya koyulduğu, bir traktör çıra ve odun ile benzin kullanılarak ateşe verildiği öğrenildi.

HAYVAN HIRSIZLIĞI YAPMAK İÇİN GELDİLER, AİLEYİ KATLETTİLER

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu'nun merkeze bağlı Bürme Köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesinin hayvan hırsızlığı esnasında öldürüldükten sonra aynı evde yakıldıklarını açıkladı. Savcılık, ayrıca dosyadaki kısıtlılık kararının da kaldırıldığını kaydetti. Bu açıklamanın ardından ailenin nasıl yakıldıklarının detayları da ortaya çıkmış oldu. Vahşice işlenen cinayetin altından yine vahşet verici bir plan çıktı.

CİNAYETİ YERİ İLE İLGİLİ HEDEF ŞAŞIRTTILAR

Daha önceden tutuklanan Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşlerin kayınpederi olan Ali Şahin, toplanan deliller ve HTS kayıtlarından yola çıkılarak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakolda "vicdan azabı çekiyorum" diyerek hayvanları çaldıkları esnada işledikleri cinayeti itiraf eden Ali Şahin, suçlamaları kabul etmesine rağmen jandarma ekiplerini evin enkazından uzak tutmak için hedef şaşırtmış.

Suçunu itiraf ettikten sonra savcılık ve jandarma ekipleri tarafından olay yerinde keşif yaptırılması ve gösterdiği yerlere bakılmasına rağmen aileye ait herhangi bir ize rastlanamamıştı. Bu bilgiler ışığında cesetleri bulmak için harekete geçen jandarma ekipleri ve komando timleri, olay yerine yaklaşık 30 kilometre alanda arama tarama faaliyetlerine başladı. Tüm aramalara rağmen aileye ait herhangi bir ize rastlanamadı.

DEHŞET VERİCİ CİNAYETİ NASIL İŞLEDİKLERİNİ ANLATTILAR

Bunun üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde tutuklu bulunan zanlılara yönelik tekrar gözaltı kararı verdi. Karakolda bir kez daha çapraz sorguya alınan sanıklar Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşler, Ali Şahin'in itirafı ve bu süre zarfında toplanan deliller ışığında en baştan beri kabul etmedikleri suçlarını bu sefer itiraf ettiler. Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşlerle kayınpederleri Ali Şahin, cesetleri evin içerisinde yaktıklarını belirterek, dehşet verici cinayeti ve cesetleri yok etmek için nasıl yaktıklarının detaylarını da bir bir anlattılar.

CESETLERİ YOK ETMEK İÇİN ŞEYTANI PLAN YAPTILAR

Vahşi cinayetin zanlıları Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşlerle kayınpederleri Ali Şahin, hayvanları ahırdan çıkardıkları esnada çıkan gürültüye ev sakinlerinin uyandığını ve direnmeye çalışınca tabanca ve tüfeklerle ateş ederek öldürdüklerini anlattılar. Ardından cesetlerden kurtulmak için aralarında plan yaptıklarını söyleyen tutuklu sanıklar, cesetleri yok etmek için akla gelmeyecek bir plan yaptılar.

Tutuklu sanıklar, verdikleri ifadelerinde olayı şöyle anlattılar: "Cesetleri yok etmek için Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'nun cenazelerini bir odada topladık. Kemiklerin kime ait olduğu anlaşılamasın diye evin yakınında bulunan ahırdan koyunları eve getirip odaya taşıdık. Ayrıca cesetlerin tamamen yok olması için yine evin altında bulunan yaklaşık bir traktör dolusu çıra ile odunları da odaya taşıyıp cesetlerin üzerine yerleştirdik. Evde birkaç tane mazot ve benzin bidonu da bulduk. Bu bidonlardaki benzin ve mazotu odunlarla cesetlerin üzerine döktük. Ardından evi ateşe verdik. Bu sayede cesetleri koyunlarla birlikte yok etmiş olacaktık. Ayrıca cesetler, hem çıra hem odun hem mazot hem de yanında yanan koyunlar nedeniyle kemik kalıntısı kalsa bile anlaşılamayacaktı"

CESETLERİN KAFATASINDA KURŞUN BULUNDU

Cesetlerin yok edilmesine yönelik yapılan bu planın yanında 29 Kasım sabahına doğru evin kundaklanmasının ardından çıkan yangın, aynı günün akşamında fark edilebilmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve arazözler, yangını uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alabilmişti.

Cesetlerin yok edilmesi için hazırlanan plan ve bir gün boyunca evin yanması nedeniyle Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, enkazı tamamen elekten geçirmesine rağmen aileye ait sadece diş protezi kalıntıları ve implant dişi parçaları bulabildi. Sanıkların suçlarını da itiraf etmesiyle cesetlerin enkazda olduğu anlaşıldı.

Öte yandan enkazda ilk başta yapılan aramalarda Serdar Çataloğlu'na ait olduğu düşünülen kafatası bulunmuştu. Yarısı yandığı belirlenen kafatasında, tabancadan çıkan kurşun tespit edildi. Ayrıca jandarma ekipleri, enkaz alanında ve çevrede yaptıkları incelemelerde tüfekten atıldığı belirlenen çok sayıda boş kovanda buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet BaşsavcılığıKastamonuAli ŞahinErkan Kaş3. Sayfa
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