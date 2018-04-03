5 bin kişiyi ‘Trol kredi’ mesajıyla dolandırdılar



İSTANBUL, İzmir ve Tekirdağ'da bulunan 5 ayrı ofise çağrı merkezi açan dolandırıcılık çetesinden 70 şüpheli yakalandı. İlk olarak cep telefonlarına kısa mesaj attıkları ve kendilerini aramasını sağladıkları insanlara bankacı olduklarını söyleyen ve insanları dolandıran 47 çete üyesi tutuklandı. 70 kişilik son çetede olduğu gibi bu yöntemi kullanan dolandırıcılar ve çeteler, ofislere açtıkları çağrı merkezlerinde farklı teknikler kullanıyor ve insanların kişisel bilgilerine ulaşarak işe başlıyorlar. Hacker'lar bu çetelerin içerisinde de çok önemli rol oynuyor.

İLK İŞ KİŞİSEL BİLGİ

Bankalara kredi başvurusu yapan, kredilerinin çıkmasını bekleyen kişileri belirleyen ve kişisel bilgilerini elde eden çeteler, cep telefonlarına "Krediniz onaylandı" mesajı gönderiyor. Dolandırıcılar, sözde onay kodu yolluyor ve PTT aracılığıyla ön ödeme istiyor. Mağdurlar 500 ila bin lira yatırıyor. Bir daha da kimseye ulaşamıyor. İstanbul Siber Polisi'ne göre; bir diğer adı "Çağrı Merkezi Dolandırıcılığı" olan bu yöntemle paralarını çetelere ve dolandırıcılara kaptıran kişilerin yüzde 98'i gerçekten banka kredisi bekleyen kişiler. "Krediniz onaylandı" kısa mesajı ile tuzağa düşürüyorlar

DERİN EKLEME

Siber dolandırıcılar, "Derin Ekleme" yöntemi ile bankamatiklerin ATM'lerine; "Papağan" adı verilen bilgisayarlarına bağlı metal bir kart kopyalama aparatı yerleştiriyor. Bankamatiklere yerleştirilen kartların manyetik bilgilerini sisteme yükleyen dolandırıcılar "İkiz" veya "Sahte" olarak adlandırılan banka veya kredi kartlarını basarak insanların banka hesaplarındaki tüm paralarını çekiyor.

SANAL BAHİS

İnternet üzerinden özellikle gençleri hedef alan "Sanal Bahis-Kumar" çeteleri, hem bahis oynayanları hem de çeteye dahil ettikleri gençleri büyük bir bataklığa sürüklüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından da takip edilen yasa dışı bahis ve kumar merkezlerinin arasında Amerika ve İngiltere merkezli olanlar da var. Türkiye'de günde 38 bin kişi illegal bahis sitelerinde yasa dışı kumar oynuyor. Sanal bahis çetelerinin günlük kazançları, İstanbul Emniyeti'nin verilerine göre ortalama 50 milyon lira. İnternet sitelerinde yasa dışı bahis oynamanın cezası ise 20 bin liraya kadar çıktı. Bu sitelerde insanları bahis oynamaya teşvik eden kişilerin 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

ÜRÜN PAZARLAMA

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; Dolandırıcıların hedefinde internette alışveriş yapanlar da var. Ayakkabı, elektronik eşya başta olmak üzere orijinal ürünlerin profesyonel bir şekilde çekilmiş fotoğraflarını ikinci el ve diğer alışveriş sitelerine yükleyen dolandırıcılar, ödemeleri aldıktan sonra adreslere boş kutular veya "Çakma" olarak adlandırılan düşük maliyetli, ucuz ve satın alınan ürün ile ilgili bulunmayan ürünleri gönderiyor. Bu yöntemi kullanan dolandırıcılar "Call Center" ofisteri aracılığıyla da çalışıyor. Siber çeteler, internet dünyasının suç alemi olarak bilinen "Derin İnternet"ten insanların bilgilerini de satın alıyor.