40 yaşındaki sapıktan 12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!

ÇORLU'DA ortaokul öğrencisi N.N., okuldan çıkıp eve gittiği sırada iddiaya göre, yanına gelen bir kişi cep telefonunda bulunan cinsel içerikli görüntüleri izletmeye başladı. N.N.'nin bağırması üzerine şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Evine giden N.N., olayı ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Kızın verdiği eşkâl üzerinde ve güvenlik kameraları kayıtlarında inceleme yapan polis, şüphelinin Erol K. olduğunu belirledi. Polis, Erol K.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Erol K., 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Şüphelinin 2011 yılında da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi