Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Skandal pahalıya patladı! Reklam veren de Facebook'u sildi
Skandal pahalıya patladı!
Kanserin ilk üç nedeni sigara obezite ve güneş
Kanserin ilk üç nedeni sigara...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

40 yaşındaki sapıktan 12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Erol K. (40), 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

40 yaşındaki sapıktan 12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Erol K. (40), 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

24 Mart 2018 Cumartesi 19:30
40 yaşındaki sapıktan 12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
banner404

ÇORLU'DA ortaokul öğrencisi N.N., okuldan çıkıp eve gittiği sırada iddiaya göre, yanına gelen bir kişi cep telefonunda bulunan cinsel içerikli görüntüleri izletmeye başladı. N.N.'nin bağırması üzerine şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Evine giden N.N., olayı ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Kızın verdiği eşkâl üzerinde ve güvenlik kameraları kayıtlarında inceleme yapan polis, şüphelinin Erol K. olduğunu belirledi. Polis, Erol K.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Erol K., 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Şüphelinin 2011 yılında da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
40 Yaşındaki Sapık12 Yaşındaki çocuğa Cinsel Saldırıçocuğa Cinsel SaldırıTekirdağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye genelinde aranan 10 kişi yakalandı
Türkiye genelinde aranan 10 kişi yakalandı
Antalya'da yağlı güreş sporcusuna ve başpehlivana silahlı saldırı
Antalya'da yağlı güreş sporcusuna ve başpehlivana silahlı saldırı
Liseli gençlerin kap-kaç şakası Antalya polisini alarma geçirdi
Liseli gençlerin kap-kaç şakası Antalya polisini alarma geçirdi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim