4 yaşındaki çocuk yanarak can verdi

EDİNİLEN bilgiye göre Manavgat ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde İbrahim Çot'a ait 2 katlı köy evinde saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin çatısının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede tüm evi sardı.
Yangın esnasında İbrahim Çot'un oğlu Musa Çot (4) ve kızı Eylül Çot'un (8) evde olduğu, anne Funda Çot’un evinin yanındaki komşuda misafirlikte olduğu baba İbrahim Çot’un ise kahvehanede olduğu öğrenildi.
Yangına Antalya Büyük Şehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye aracı müdahale etmesine rağmen evi saran alevler kısa sürede evi kullanamaz hale getirdi. Alevlerden yan tarafta bulunan evin çatısı da etkilendi.
Yangında evde bulunan abla Eylül Çot kurtulurken, kardeşi Musa Çot feci şekilde yanarak can verdi. Musa’nın cansız bedeni yangının söndürülmesi ve Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerine gelerek gerekli incelemeleri yapmasının ardından evden çıkarılarak Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Son Güncelleme: 06.03.2015 07:56