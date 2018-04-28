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4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri tarafından top ve havan atışları sonucunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri tarafından top ve havan atışları sonucunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:20
4 terörist etkisiz hale getirildi
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GENELKURMAY Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi  olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından  yürütülen operasyonlarda top ve havan atışları sonucu 4 terörist etkisiz hale  getirildi.

Yüksekova kırsalında ise arazi aramasında tespit edilen bir sığınak  içerisinde bir el yapımı patlayıcı, 40 kilogram amonyum nitrat ve RDX karışımı  patlayıcı madde, bir el bombası, 2 telsiz ve el yapımı patlayıcı yapımında  kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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4 TeröristTop Ve Havan Atışları Sonucu
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