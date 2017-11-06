4 milyon liralık soygunda kullanılan otomobil bulundu!

DÜZCE'DE TEM yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde, kurye aracından yaklaşık 4 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyası çalındı. Olay sonrası kaçan soyguncuların kullandığı otomobil, Sakarya'nın Hendek ilçesinde terk edilmiş bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, dün TEM yolu Düzce- Gümüşova mevkisindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Kurye aracındaki sürücü H.M.A. ile yanında bulunan B.A. ve O.Ö., Ankara'dan aldığı döviz ve altınları İstanbul'a götürürken, Düzce'de mola verdi. Bu sırada, kurye aracının camı kırıldıktan sonra açılan bagajdan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyası çalındı.



TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU



Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, soyguncuların kaçarken kullandığı aracın plakasına ulaştı. Ekipler, daha sonra aracın Hendek gişelerinden çıkış yaptığını tespit etti. Hendek'te inceleme yapan ekipler, racı Yeni Mahalle Yıldırım Beyazid Caddesi üzerinde, bir evin önünde terk edilmiş halde buldu.



Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan ekipler, aracın Edirne'deki bir araç kiralama şirketinden alındığını belirledi. Sol ön kısmında ve sol kapısında hasar olduğu görülen aracın içinde bir cep telefonu bulundu. Aracın, inceleme sonrası soygunun yaşandığı bölge olan Gümüşova Jandarma Komutanlığı'na teslim edileceği öğrenildi.



Öte yandan bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, soygunculardan birinin görüntüye yansıdığını belirledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

