4 katlı binada yangın: Mahsur kalanlara itfaiye yetişti
Fatih'te 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangını kısa sürede söndürülürken, üst katlarda mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı
ASAYİŞ 29.09.2019, 11:10
YANGIN, Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Binadan dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumanların çıktığı binada üst katlarda mahsur kalanları merdiven aracıyla tahliye etti. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
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