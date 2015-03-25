4 ilde 500 polisle operasyon

DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapan şüphelilerle ilgili 2014 yılının Aralık ayında 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 284 adet mermi ve 4 adet şarjör ele geçirmesinin ardından çalışma başlatmıştı. Yaklaşık 4 ay süren çalışma sonucu polis ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapan şüphelileri tespit etti. Bugün Diyarbakır merkezli Siirt, Bitlis ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 4 ilde 500 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapıldı. 48 ev ve iş yerine baskın yapan polis 37 şüpheliyi gözaltına aldı.

Özel hareket polisleri ve polis helikopterinin yer aldığı operasyonda yapılan aramalarda 3 adet uzun namlulu olmak üzere 7 adet silah, 8 adet şarjör ve 34 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi’ne götürüldüğü öğrenildi.