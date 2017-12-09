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4 çocuk babası sevgilisine kocasını öldürttü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 4 yıl önce dere yatağında kendisine ait çapa motorunun yanında ölü olarak bulunan madenci, 32 yaşındaki Ali Benli'nin, eşinin 4 çocuk basası sevgilisi tarafından başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

4 çocuk babası sevgilisine kocasını öldürttü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 4 yıl önce dere yatağında kendisine ait çapa motorunun yanında ölü olarak bulunan madenci, 32 yaşındaki Ali Benli'nin, eşinin 4 çocuk basası sevgilisi tarafından başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

09 Aralık 2017 Cumartesi 13:54
4 çocuk babası sevgilisine kocasını öldürttü
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OLAY, 17 Eylül 2013 günü ilçeye bağlı Aşağı Çağlar köyü, Tilkideresi mevkiinde meydana geldi. 3 çocuk babası Ali Benli'den haber alamayan aile bireyleri, yaptıkları arama ardından dere yatağında devrilen çapa motorunun yanında ölü olarak buldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk olarak olayı kaza olarak değerlendirdi. Ekipler, yaptıkları incelemede Benli'nin ayakkabısının tekini olay yerinden yaklaşık 200 metre ileride buldu. Bunun üzerine jandarma olayın cinayet olabileceği olasılığını göz önüne alarak soruşturmayı genişletti. Jandarma, çok sayıda kişinin ifadesine başvurmasına rağmen somut kanıt olmaması nedeniyle soruşturmada ilerleme kaydedilemedi.

EKİM AYINDA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Yaklaşık 4 yıl sonra sonra geçen Ekim ayında Ermenek Cumhuriyet Savcısı Emine Meydan Künzü'nün talimatıyla dosya yeniden açıldı. Savcı Künzü'nün talimatıyla İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kemal Özbey tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, aile bireyleri başta olmak üzere yeni tanıklarla birlikte yaklaşık 40 kişinin ifadesine başvurdu. Jandarma, alınan yeni ifadelerde çelişkili bilgilere ulaştı. Ayakkabının yanında bulunan içki şişeleri ve yenmiş elma ise yeniden incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Delillerden alınan örneklerde elmanın üzerinde Ali Benli'nin, içki şişelerinin üzerinde ise yakın arkadaşı, 42 yaşındaki Bayar B.'nin DNA'sına rastlandı. Çalışmalarını Bayar B. üzerinde yoğunlaştıran özel ekip, Bayar B.'nin Ali Benli'nin eşi, 34 yaşındaki Fadime B. ile 2012 yılında başlayıp, süren ilişkisinin olduğunu tespit etti.

KAFASINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

Bunun üzerine jandarma Fadime B.'yi gözaltına aldı. Fadime B.'nin eşini Bayar B.'nin öldürdüğünü itiraf etmesi üzeri 4 çocuk babası Bayar B. de yakalanarak gözaltına alındı. Fadime B. ile gönül ilişkilerinin olduğunu ve ilişkilerinin halen devam ettiğini belirten Bayar B., jandarmadaki ifadesinde. 'Ali Benli'nin eşi ile ilişkim olduğu doğrudur. Fadime B., eşini öldürmem için beni azmettirdi. Kocası ölürse maaşı ve mal varlığının kendisine kalacağını söyledi. Bunun üzerine ilişkimize engel olacağını düşünerek Ali Benli'yi öldürme kararı aldık. Olay günü yalnız kalmayı fırsat bilerek, otururken Ali'nin kafasına defalarca taşla vurarak öldürdüm. Daha sonra Ali'yi kendisine ait çapa motoruna koyarak motoru uçurumdan aşağıya yuvarladım. Cinayete kaza süsü vermek istedim" dedi.

"GELİNİM 'BANA OTOPSİ YAPTIRMAYALIM' DEDİ"

Baba, 64 yaşındaki Hasan Benli, oğlunun bir karıncayı dahi incitmediğini savunarak, "Oğlum Aşağı Çağlar da yaşıyordu. Uslu, ağır, kumarı yok, içkisi yok. Ocaktan gelir bahçe işlerine giderdi. Karıncayı dahi incitmezdi. Oğlum kasabayı gidiyor akşam, sabaha kadar gelmiyor. Gelinim sabaha karşı bize haber verdi. Aramaya başladığımzda Tilkideresi Mevkii'nde motorun yanında oğlumu ölü bulduk. Olay yerinde inceleme yaparken gelinim, 'Bunu otopsiye göndermeyelim, kesilmesin' dedi. Oğlumu defnettikten 1 gün sonra gelinin kardeşleri tarafından oğlumun ayakkabısı olay yerinden 150-200 metre ileride bulundu" dedi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan Bayar B. ve Fadime B., 'Tasarlayarak, kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

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KaramanSevgiliCinayet
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