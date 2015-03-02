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4 aylık bebeği evde bırakıp iş aramaya gittiler

Mersin'de anne ve babası iş aramak için dışarı çıkan ve evde uzun süre yalnız bırakılan 4 aylık bebek, ölü bulundu

4 aylık bebeği evde bırakıp iş aramaya gittiler

Mersin'de anne ve babası iş aramak için dışarı çıkan ve evde uzun süre yalnız bırakılan 4 aylık bebek, ölü bulundu

02 Mart 2015 Pazartesi 22:08
4 aylık bebeği evde bırakıp iş aramaya gittiler
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BİBERONLA süt içirilen bebeğin, kendi kusmuğundan boğulduğu sanılırken, akşam saatlerine kadar hala eve dönmeyen anne ile baba gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi 221. Cadde 78 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, 2,5 yaşındaki Yağmur ve 4 aylık Damla adlı iki kız çocuğu sahibi olan Yıldırım ve İlknur A. çiftçi, işsiz olduklarından dolayı büyük kızlarını aynı mahallede oturan dede Enver Erseçkin'e, 4 aylık küçük kızlarını ise tek başına bırakarak iş bulmak için sabah evden ayrıldı. Eşinden sonra evden çıkan baba Yıldırım A., çıkmadan önce kızına biberonla süt içirdi.
Akşam saat 18.00 sıralarında eve döndüğünde ise, bebeği yatağında cansız vaziyette buldu. Olaydan, damadının aramasıyla haberdar olan dede Enver Eseçkin, önce sağlık görevlilerini, ardından da polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 aylık kız çocuğunun öldüğünü belirledi. Talihsiz bebeğin cenazesi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Yıldırım A. olay yerinde, o saate kadar eve henüz gelmediği için çocuğunun öldüğünden haberi bile olmayan anne İlknur A. ise bir iş merkezinde polisler tarafından bulunarak gözaltına alındı.


"ÖĞLEDEN SONRA EVE GELDİM, ÇÖPÜ DÖKTÜM AMA ÇOCUĞA HİÇ BAKMADIM"


Baba Yıldırım A., doktora kontrolü için getirildiği Mersin Devlet Hastanesi'nde polise verdiği ifadede, sabah iş bulmak için evden ayrıldığını, öğleden sonra tekrar eve gelip gittiğini, akşam döndüğünde ise çocuğunu ölmüş olarak bulduğunu söyledi. Baba, öğleden sonra geldiğinde evin çöpünü döktüğünü ancak çocuğa hiç bakmadığını da belirtti.
Öte yandan, çiftin büyük kızları Yağmur A.'ya bakan dede Enver Erseçkin, kucağında torunu ile birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük torununa kendilerinin baktığını belirterek, "Ölen torunum anne ve babası ile kalıyor. Ne olup bittiğini onlar biliyor. Neden öldüğünü bilmiyorum" dedi.
Ölen çocuğun dayısı Murat Erseçkin ise, eniştesinin akşam saatlerinde kendilerine gelerek durumu bildirdiğini ifade ederek, "Babası öğleden önce çocuğa ağladığı için biberon vermiş. Annesi zaten sabah erkenden iş aramak için çıkmış. Babası da daha sonra evden çıkmış. Akşam eve gelince çocuğu bu halde bulmuş. Sanırım, çocuk biberonla sütü içtikten sonra kusmuş ve boğazına takılıp boğulmuş" diye konuştu.
Bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği ifade edilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. 


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Son Güncelleme: 02.03.2015 21:10
Anahtar Kelimeler:
4 Aylık Bebeği Evde BıraktılarMersin
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