300 polisli uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. 300 polisin katıldığı operasyona Özel Harekat polisleri ile havadan da bir polis helikopteri destek verdi. Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep ile eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınanların bulunduğu belirtildi.
Kaynek: (DHA)
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Son Güncelleme: 10.03.2015 08:26