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30 metreden denize düşen kişi bulunamadı

Antalya’da 30 metrelik falezlerden denize düşen şahıs, tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Şahsın denizde kaybolmadan önce, kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşlara son sözleri ise, “Sizleri duymuyorum. Yardım edin” oldu

30 metreden denize düşen kişi bulunamadı

Antalya’da 30 metrelik falezlerden denize düşen şahıs, tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Şahsın denizde kaybolmadan önce, kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşlara son sözleri ise, “Sizleri duymuyorum. Yardım edin” oldu

15 Mart 2018 Perşembe 09:45
30 metreden denize düşen kişi bulunamadı
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OLAY, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Parkı yanındaki falezlere gelen şahıs iddialara göre dengesini kaybederek 30 metre yükseklikten düştü. Bu sırada çevrede balık tutan diğer vatandaşlar, şahsın düştüğünü fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şahsın denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yapılan bir saatlik çalışma sonrası aramalardan netice alınamayınca çalışmaların sabah devam edeceği belirtildi. 

“Dayanmaya çalış” 
Öte yandan düşen şahsı gören görgü tanıklarından Ayhan Tekben, “Düştüğü anda fenerlerimizi doğrulttuğumuzda onu gördüm. Burada iplere bağlayıp bidonlarla yardım etmeye çalıştık ama yetişmedi. Biz ona, ‘Polislere haber verdik, itfaiye, sağlık ekipleri gelecek. Sırt üstü yat, dayanmaya çalış’ dedik. Ancak o bizi duymadığını, yardım etmemizi söylüyordu” dedi. 
Bölgede uyarı levhalarının yer almadığını ve aydınlatmanın yetersiz olduğu belirten vatandaşlardan bu konuda yetkililerin tedbir alması gerektiğini söyledi. 

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Son Güncelleme: 15.03.2018 13:29
Anahtar Kelimeler:
Alanya HaberİntiharFalezlerAntalya
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