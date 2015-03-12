3 tüfek, 8 tabanca ile girmek istediler

İL Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl muhtarlık seçiminin ardından 7 Nisan 2014'te Bağlar ilçesine bağlı Topraktaşı köyünde F.H'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde adliye binasında güvenlik önlemi alındı. Duruşmayı izlemeye gelenlerin yapılan kontrolleri sırasında şüphe üzerine H.M, N.P, H,O, N.O, A.O, E.H, H.F, Y.H, H.O ve İ.H durduruldu. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 3 av tüfeği, 8 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve fişek bulundu. Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.