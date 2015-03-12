3 tüfek, 8 tabanca ile girmek istediler

12 Mart 2015 Perşembe 16:48
İL Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl muhtarlık seçiminin ardından 7 Nisan 2014'te Bağlar ilçesine bağlı Topraktaşı köyünde F.H'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde adliye binasında güvenlik önlemi alındı. Duruşmayı izlemeye gelenlerin yapılan kontrolleri sırasında şüphe üzerine H.M, N.P, H,O, N.O, A.O, E.H, H.F, Y.H, H.O ve İ.H durduruldu. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 3 av tüfeği, 8 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve fişek bulundu. Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 12.03.2015 15:49