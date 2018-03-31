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3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

31 Mart 2018 Cumartesi 18:41
3 terörist etkisiz hale getirildi
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VALİLİKTEN yapılan açıklamaya göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinin kırsal kesiminde, terör örgütü mensuplarının etkisiz  hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda bir grup terörist ile  sıcak temas sağlandı.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist  etkisiz hale getirildi, bir uzman çavuş yaralandı.

Omzundan yaralanan ve helikopterle Elazığ'daki bir hastaneye  kaldırılan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
TunceliTerörOperasyon
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