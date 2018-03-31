VALİLİKTEN yapılan açıklamaya göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinin kırsal kesiminde, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.
Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir uzman çavuş yaralandı.
Omzundan yaralanan ve helikopterle Elazığ'daki bir hastaneye kaldırılan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyon sürüyor.
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