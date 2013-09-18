3 öğretmene 'Gezi' incelemesi

ANTALYA'da, 3 öğretmen hakkında ikisi Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, biri de savcılık tarafından olmak üzere 3 inceleme başlatıldı.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu'nca, Antalya'daki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin iki öğretmen hakkında ön inceleme başlatıldı. Milli Eğitim'in ön inceleme yaptırdığı öğretmenler, öğrencilerini Gezi Parkı eylemlerine katılmaya teşvik ve örgütlemekle suçlanıyor. Diğer bir inceleme ise adı açıklanmayan bir öğretmen hakkında yine Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülüyor.

Sözkonusu incelemelerin velilerden gelen ihbar ve şikayetler üzerine yapıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, bu yönde henüz tamamlanmış bir inceleme olmadığını kaydetti.

SENDİKALAR TEPKİLİ

Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, hakkında ön inceleme başlatılan bir öğretmenin 2'nci sınıf öğretmeni olduğunu, 7 yaşındaki çocukları okuttuğuna dikkati çekti. Müfettişlerin incelemede öğretmene, "Öğrencilerinizi Gezi Parkı eylemlerine yönlendirdiniz mi?" diye sorduğunu kaydeden Sönmez, "Akılla, mantıkla bağdaştıramayacağımız bir inceleme, resmen saçmalık. Sizce 7 yaşındaki bir çocuk eyleme teşvik edilebilir mi, eylemde ne işi var?" dedi.

Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Balık ise "Teknolojik olarak çocuklarımıza öğretmen ya da yöneticiler çıkıp anons etse 10 kişi örgütlenmez. Sosyal medyada çok daha hızlı karar alıp örgütlenebiliyorlar" diye konuştu