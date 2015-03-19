3 lira için dehşet saçtı, can aldı

OLAY , dün saat 20.00 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 3692 Sokak 158 numarada meydana geldi. İbrahim B. (20), iki gün önce annesinin verdiği parayla markete alışverişe gitti. Marketten 2 liralık alışveriş yapan İbrahim B., 7 çocuk babası Aydın Bozkurt'a 5 lira verdi. İddiaya göre, Bozkurt, İbrahim B.'ye para üstünü sonra vereceğini söyledi. İbrahim B., daha sonra markete geldiğinde Bozkurt'la tekrar tartışmaya başladı. İbrahim B., tartışmanın büyümesi üzerine Bozkurt'un işyerini ve aracına taşlayıp zarar verdi. Bozkurt şikayetçi olunca İbrahim B., polis tarafından gözaltına alındı. İbrahim B., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. İbrahim B., serbest kaldıktan saatler sonra markete gelerek Bozkurt ve imamlı nikahlı eşi Enisa Erdoğan (57) bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Bozkurt, ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Enisa Erdoğan ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 bıçak darbesi alan Aydın Bozkurt yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Enisa Erdoğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bozkurt'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Aydın Bozkurt'un akrabası Fettah Bozkurt ise olaydan sonra İbrahim B.'nin iki gün önce savcı tarafından serbest bırakılmasına tepki göstererek, " İbrahim B., markete gitmiş alışveriş yapmış ama bu parasını ödememiş, tartışmışlar. Daha sonra markete ve işyerine taşlı sopalı saldırmış. İbrahim B.'yi polis gözaltına alıyor. Ancak bugün serbest kalmış gelip bıçaklamış" dedi. Olaydan sonra kaçan İbrahim B., kısa sürede polis tarafından yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor



