3 kişiyi katledip 1 askeri şehit etti

Aydın’da 19 ay önce yakınlarını vurup firar eden ve 72 gün önce de kendisini yakalamak isteyen jandarma ekibinin komutanı Astsubay Emrah Ünalan’ı şehit eden katil zanlısı Hüseyin Türkmen’in hala yakalanamaması köylüleri tedirgin ediyor. Aydın-İzmir sınırları arasındaki dağlarda arazisi bulunan ve bahçelerde çalışma yapan çiftçiler katil zanlısının kendilerine zarar vermesinden endişe ettiklerini belirterek yetkililerden yardım istediler.

6 Eylül 2013 günü Yukarıkayacık Köyü’nde kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle tarayan Hüseyin Türkmen, 72 gün önce de kendisini yakalamak isteyen Jandarma ekipleri ile çatışmış ve Astsubay Emrah Ünalan (35)’ı şehit etmişti. Çatışmada Uzman Çavuş İrfan Yüksel de yaralanmıştı.

O zaman karla kaplı olan bölgede izini kaybettirmeyi başaran katil zanlısı aradan geçen 72 günden bu yana yakalanamadı. Katil zanlısının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, özellikle yaylalarda çiftçilik yapan köylüler tedirgin olduklarını ve zanlının bir an önce yakalanmasını istediler.