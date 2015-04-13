Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

3 kişiyi katledip 1 askeri şehit etti

Aydın’da 19 aydır kayıp olan ve kayınpederi, kayınvalidesi ile kayınbiraderini öldürüp Astsubay Emrah Ünalan’ı şehit eden katil zanlısı Hüseyin Türkmen’in yakalanmaması köylüleri tedirgin ediyor

3 kişiyi katledip 1 askeri şehit etti

Aydın’da 19 aydır kayıp olan ve kayınpederi, kayınvalidesi ile kayınbiraderini öldürüp Astsubay Emrah Ünalan’ı şehit eden katil zanlısı Hüseyin Türkmen’in yakalanmaması köylüleri tedirgin ediyor

13 Nisan 2015 Pazartesi 11:38
3 kişiyi katledip 1 askeri şehit etti
banner404
Aydın’da 19 ay önce yakınlarını vurup firar eden ve 72 gün önce de kendisini yakalamak isteyen jandarma ekibinin komutanı Astsubay Emrah Ünalan’ı şehit eden katil zanlısı Hüseyin Türkmen’in hala yakalanamaması köylüleri tedirgin ediyor. Aydın-İzmir sınırları arasındaki dağlarda arazisi bulunan ve bahçelerde çalışma yapan çiftçiler katil zanlısının kendilerine zarar vermesinden endişe ettiklerini belirterek yetkililerden yardım istediler.
6 Eylül 2013 günü Yukarıkayacık Köyü’nde kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle tarayan Hüseyin Türkmen, 72 gün önce de kendisini yakalamak isteyen Jandarma ekipleri ile çatışmış ve Astsubay Emrah Ünalan (35)’ı şehit etmişti. Çatışmada Uzman Çavuş İrfan Yüksel de yaralanmıştı.
O zaman karla kaplı olan bölgede izini kaybettirmeyi başaran katil zanlısı aradan geçen 72 günden bu yana yakalanamadı. Katil zanlısının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, özellikle yaylalarda çiftçilik yapan köylüler tedirgin olduklarını ve zanlının bir an önce yakalanmasını istediler.
İBRAHİM KILINÇ 
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 13.04.2015 10:39
Anahtar Kelimeler:
AydınHüsyin TürkmenEmrah ünalan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim