3 günlük bebeği camiye bıraktı

EDİNİLEN bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Kaymak Camii'nde yaşandı. Caminin tuvaletine giren bir kadın, yanındaki bebeği görevliye bırakarak,"Bebek burada kalsın, ben araba çağırıp geleceğim" dedi. Kadının geri gelmemesinden şüphelenen cami görevlisi Mustafa Sayyar, polise haber verdi. Camiye gelen polis ekipleri, bebeği bırakan kadını tespit etmek için çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Cami görevlisi Mustafa Seyyar, bebeği bırakan kişinin 25 yaşlarında, düzgün giyimli bir kadın olduğunu ve elinde sıkı şekilde tuttuğu 100 liralık deste halinde para bulunduğunu belirtti. Sayyar, kadını daha önce hiç görmediğini söyledi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise bebeği ambulansla Gaziantep Çocuk Hastanesi'ne kaldırdı. Kuvözde tedavi altına alınan 3 günlük bebeğe, sağlık personeli tarafından 'Neslihan' adı verildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 20:44