3 erkek öğrenci, 14 yaşındaki kız öğrenciye tecavüz etti

İzmir Balçova Anadolu Lisesi'nde 14 yaşındaki kız öğrenciye aynı okuldan 2 ve farklı liseden 1 erkek öğrenci tarafından tecavüz edildiği öne sürüldü. Soruşturma başlatılan olayda, kız öğrencinin ve ailesinin tecavüz olayına karışan erkek öğrencilerin yakınları tarafından tehdit edildiği belirtildi.

3 erkek öğrenci, 14 yaşındaki kız öğrenciye tecavüz etti
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İZMİR’de Balçova Anadolu Lisesi’nde okuyan 11. sınıf öğrencisi B.B ve B.K ile başka bir Anadolu Lisesi’nde okuyan 11. sınıf öğrencisi B.K, İ.G’ye tecavüz etti. Olay, kız öğrenciye tecavüz eden öğrenciler B.B ve B.K’nin arkadaşlarına anlatması ile ortaya çıktı. İ.G ise olayı öğrenim gördüğü okuldaki Din Kültürü Öğretmeni ile Rehberlik Öğretmeni’ne anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından, Balçova Anadolu Lisesi’nden özel bir liseye nakilleri yapılan öğrenciler B.B ve B.K, 13 Şubat Çarşamba günü, polis tarafından evlerinden alınarak Çocuk Islahevi‘ne konulduğu belirtildi. İ.G’nin devlet korumasındaki yurtta 1 gün kaldığı belirtilirken, olayı anlatmaması için tecavüz olayına karışan erkek öğrencilerin yakınları tarafından tehdit edildiği kaydedildi.

OKUL MÜDÜRÜ OLAYI DOĞRULADI

Balçova Anadolu Lisesi Müdürü Fehmi Yılmaz olayı doğrularken tecavüz ile suçlanan öğrencilerin kendi okullarında okumadığını ileri sürerek “Olayın bizimle ilgisi yok. Okul dışında meydana gelmiş. Öğrenciler bizim okulunun öğrencileri değil. Eskiden bizim okulda okumuşlardı” dedi. Müdür Yılmaz, tecavüzle suçlanan öğrencilerin hangi yıllar okullarının öğrencisi olduğu hakkında bilgi veremeyeceğini ve olayın Savcılık tarafından soruşturulduğunu kaydetti. Tecavüz ile suçlanan öğrencilerin Balçova Anadolu Lisesi’nden özel okula  11 Şubat’ta nakillerini aldırdıkları belirtildi.

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