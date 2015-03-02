Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

3 çocuğunu bırakıp evi terk etti

Ordu’nun Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Zeynep Kara, eşini ve çocuklarını bırakıp ortadan kayboldu

3 çocuğunu bırakıp evi terk etti

Ordu’nun Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Zeynep Kara, eşini ve çocuklarını bırakıp ortadan kayboldu

02 Mart 2015 Pazartesi 11:27
3 çocuğunu bırakıp evi terk etti
banner404
ORDU'NUN Perşembe ilçesinde ikamet eden inşaat işçisi Erkan Kara, 5 yıldır evli olduğu 25 yaşındaki eşi Zeynep Kara’nın 3 çocuğunu bırakıp ortadan kaybolduğunu öne sürdü. 3 gün önce iş için evden ayrıldığını ifaden eden Erkan Kara, eşinden ‘Çabuk eve git çocukları bırakıp gidiyorum’ mesajı aldığını ve eve geldiğinde çocukları terk edilmiş halde bulduğunu söyledi. Eşinin kimle ve nereye gittiğini bilmediğini belirten Kara, polise ve jandarmaya haber verdi. Kara, 3 gündür komşularının yardımıyla çocuklarına baktığını ifade etti.Eşinin geri dönmesini isteyen Erkan Kara, “3 gün önce iş için dışarı çıkmıştım. Bana o sıra telefon geldi. Çabuk eve gel şeklinde. Eve geldim, anahtar kapının üzerindeydi. Çocuklar içeride perişan haldeydi. Yetmezmiş gibi pencere ve balkon kapıları tamamen açıktı. Allah korusun çocuklar kendilerini atabilirlerdi. En son konuşmamızda da ben gidiyorum dedi ve çekti gitti. O günden beri telefonlarına ulaşamıyorum. Benle görüşmek istemediğini söyledi. Benim eşim başkasının ağzına bakarak, onlara inanarak evini terk etti. Biz burada huzurluyduk, keyfi yerindeydi. Sözlü tartışmalarımız oldu ancak bu kavga boyutuna çıkmadı” dedi.


“GERİ DÖN ÇOCUKLARINA ANALIK YAP”


Kara, “En azından geri dönsün ben ona hiçbir şey demeyeceğim. Çocuklar belli bir yaşa gelsin, olgunlaşsın ondan sonra karar veririz. Nereye gitmek isterse de o zaman gitsin” diye konuştu.Zeynep Kara’nın gittiği günden beri ellerinden gelen yardımı yaptıklarını söyleyen komşuları Döndü isimli kadın, “Çocuklarını bırakıp giden anneleri anlamıyorum. Koca bırakılır, anne baba bırakılır ama evlat bırakılmaz. Küçük çocuk hasta, biz çocuğa bir şey olur diye sabaha kadar uyumadık. Ben vicdanen konuşuyorum, Zeynepciğim kurban olayım geri gel. Biz sana yardımcı oluruz. Bu çocuklar bir gün senden hesap soracak, lütfen gel” şeklinde konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 02.03.2015 10:28
Anahtar Kelimeler:
Terk Etti3 çocukOrduErken KaraZeynep Kara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim