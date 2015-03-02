3 çocuğunu bırakıp evi terk etti

ORDU'NUN Perşembe ilçesinde ikamet eden inşaat işçisi Erkan Kara, 5 yıldır evli olduğu 25 yaşındaki eşi Zeynep Kara’nın 3 çocuğunu bırakıp ortadan kaybolduğunu öne sürdü. 3 gün önce iş için evden ayrıldığını ifaden eden Erkan Kara, eşinden ‘Çabuk eve git çocukları bırakıp gidiyorum’ mesajı aldığını ve eve geldiğinde çocukları terk edilmiş halde bulduğunu söyledi. Eşinin kimle ve nereye gittiğini bilmediğini belirten Kara, polise ve jandarmaya haber verdi. Kara, 3 gündür komşularının yardımıyla çocuklarına baktığını ifade etti.Eşinin geri dönmesini isteyen Erkan Kara, “3 gün önce iş için dışarı çıkmıştım. Bana o sıra telefon geldi. Çabuk eve gel şeklinde. Eve geldim, anahtar kapının üzerindeydi. Çocuklar içeride perişan haldeydi. Yetmezmiş gibi pencere ve balkon kapıları tamamen açıktı. Allah korusun çocuklar kendilerini atabilirlerdi. En son konuşmamızda da ben gidiyorum dedi ve çekti gitti. O günden beri telefonlarına ulaşamıyorum. Benle görüşmek istemediğini söyledi. Benim eşim başkasının ağzına bakarak, onlara inanarak evini terk etti. Biz burada huzurluyduk, keyfi yerindeydi. Sözlü tartışmalarımız oldu ancak bu kavga boyutuna çıkmadı” dedi.





“GERİ DÖN ÇOCUKLARINA ANALIK YAP”



