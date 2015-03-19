25 yaşındaki genç Antalya'yı yasa boğdu

ANTALYA’da tamir ettiği vincin hareket etmesi sonucu lastiklerin altında ezilen 25 yaşındaki Eyüp Akıncı olay yerinde öldü. Olay, saat 20.00 sıralarında Akdeniz Sanayi Sitesi, 5036’ncı Sokak’ta meydana geldi. 07 ELP 84 plakalı vinci tamir etmek için aracın altına giren Eyüp Akıncı, çalışır haldeki vincin hareket etmesi sonucu lastiklerin altında kaldı. Vücudunun büyük bölümü 10 tonluk vincin lastikleri altında ezilen Yüksel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, 1 kişi gözaltına alındı. Haberi alarak olay yerine gelen Eyüp Akıncı’nın yakınları sinir krizleri geçirdi. Evli ve 1 çocuk babası Eyüp Akıncı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.