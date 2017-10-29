25 yaşındaki genç, annesini keserle öldürüp kendini astı!

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde şizofren hastası 25 yaşındaki genç, annesini keser ve bıçakla öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti. Annesini öldürmeye çalıştığı sırada, onları ayırmaya çalışan kardeşine de keserle vurarak yaraladı.

TARTIŞTIĞI ANNESİNE BIÇAK VE KESERLE VURDU

Olay, saat 19.40 sularında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Üniversitede okuduğu sırada hastalanan şizofren hastası 25 yaşındaki Abdullah Genişol bilinmeyen bir nedenle annesi Şennur Genişol (45) ile tartıştı. Tartışma sonrası evdeki bıçak ve keseri alan Abdullah Genişol, annesinin başına vurmaya başladı. Şizofren hastası, bu sırada onları ayırmaya çalışan lise öğrencisi M.G.'nin de kafasına keserle vurmaya başladı.

15 YAŞINDAKİ KARDEŞ BALKONDAN ATLAYARAK KURTULDU

Abisinden kaçan 15 yaşındaki M.G., kanlar içindeyken evin arka balkonundan atlayarak, komşulardan yardım istedi.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KENDİNİ ASTI

Annesini keserle öldüren Abdullah Genişol, odaya geçerek kendini asarak intihar etti. Komşularının haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından eve girebildi.

ANNE İLE OĞLUNUN CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, Şennur ve Abdullah Genişol'un hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan 15 yaşındaki M.G.'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan incelemenin ardından Abdullah ve Şennur Genişol'un cesetleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Abdullah Genşiol'un babasının ise Antalya'da pazarlama işinde çalıştığı öğrenildi.