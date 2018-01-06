24 yıl önce işledikleri cinayeti itiraf ettiler

SULTANHİSAR'IN kırsal Atça Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kahraman, 1994 yılında ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin tüm aramalarına karşın Kahraman'a ulaşılamadı. Bir süre önce gelen bir ihbarla ekipler harekete geçti.
POLİS 2 AY ŞÜPHELİLERİ TAKİBE ALDI
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, cinayet şüphelisi Ziya Y. ile oğlu Erdal Y.'yi, teknik takibe aldı. 2 aylık takibin ardından baba ile oğlu gözaltına alındı.
İTİRAF ETTİLER: BAHÇEYE GÖMDÜK
Suçlarını itiraf ettikleri belirtilen şüpheliler, öldürdükleri Mehmet Kahraman'ın cesedini Atça'da kendilerine ait portakal bahçesine gömdüklerini söyledi.
KEMİK PARÇALARI BULUNDU
Savcının talimatı üzerine ve polis ekiplerinin gözetiminde, şüphelilerin gösterdiği yerde kazı çalışması yaptı. 2 gün süren kazılarda, kemik parçalarına ulaşıldı. 1.5 metre derinlikte, portakal bahçesinin istinat duvarı kenarından çıkartılan kemik parçaları incelemeye gönderildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.