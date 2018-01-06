24 yıl önce işledikleri cinayeti itiraf ettiler

KEMİK PARÇALARI BULUNDU Savcının talimatı üzerine ve polis ekiplerinin gözetiminde, şüphelilerin gösterdiği yerde kazı çalışması yaptı. 2 gün süren kazılarda, kemik parçalarına ulaşıldı. 1.5 metre derinlikte, portakal bahçesinin istinat duvarı kenarından çıkartılan kemik parçaları incelemeye gönderildi.

POLİS 2 AY ŞÜPHELİLERİ TAKİBE ALDI Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, cinayet şüphelisi Ziya Y. ile oğlu Erdal Y.'yi, teknik takibe aldı. 2 aylık takibin ardından baba ile oğlu gözaltına alındı.

SULTANHİSAR'IN kırsal Atça Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kahraman, 1994 yılında ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin tüm aramalarına karşın Kahraman'a ulaşılamadı. Bir süre önce gelen bir ihbarla ekipler harekete geçti.

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