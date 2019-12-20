2019 yılının rekor cezası: Alanya'da silahlı örgüte tam 347 yıl hapis!

Mehmet AL- ÖZEL HABER

ALANYA'DA 2 Mayıs 2018 tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince eğlence sektörün korkulu rüyası olan, suç örgütlerinin haksız çıkar sağlamak amacı ile ve gayrimeşru alemde yer edinerek söz sahibi bir oluşum gelebilmesi için, genellikle tehdit, darp, adam yaralamak, adam kaçırmak, alıkoymak, hürriyeti tehdit, yağma, haraç almak, gerçek veya tüzel kişiler arasındaki alacak ve borç ilişkilerini düzenlemek, taraflar veya üçüncü şahıslar adına para ve çek-senet tahsil etmek, imzalattırmak, menkul veya gasyrimenkullerini zor kullanarak sattırmak, hibe ettirmek, ihalelere katılımı engellemek ve üçüncü şahıslar lehine sonuçlanmasını sağlamak gibi suçların işleyen suç örgütüne yapılan operasyonla 3 kadın 18 kişi yakalanmıştı. Yakalanan 18 kişiden 15 kişi tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderilmişlerdi.

DURUŞMAYA TUTUKLU 7 KİŞİ KATILDI

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta görülen karar duruşmasına katılan 23 şüpheliden ikisi kadın 14 kişi katıldı. Sanıklara toplamda 347 yıl hapis cezası verilirken 11 kişi ise beraat etti. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 23 şüpheli ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyetince verilen kararda 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak suçu yönünden M.K'a 59 yıl 9 ay, İ.Ö'e 77 yıl 9 ay, İ.Ö'e 35 yıl 6 ay, U.Ö'e 26 yıl 6 ay, E.K'a 40 yıl, R.K. 10 yıl, V.Ş 14 yıl, K.S 23 yıl 6 Aa, M.K 14 yıl 6 ay, N.B 13 yıl 6 ay bin 200 TL adli para cezası, kadınlardan C.A 9 yıl 7 ay, ve G.T 10 yıl, N.D 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldılar. Tutuklu yargılanan sanıklardan M.K, İ.Ö, İ.Ö, U.Ö, E.K, R.K,ve K.S tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildiler.

11 KİŞİ BERAAT ETTİ

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyetince beraat kararı verilen şüphelilerden Uğur B,. Gökhan H.A., Muhammet A., Enver K., Fatih K., Eren C., Ferdi T., Veli T., Fadime K., Hasan Ş., ve Adnan Ö. ise beraat ettiler.