200 lira için başlayan kavga, cinayetle bitti! Kayınbiraderini öldürdü

BURSA'DA 24 yaşındaki Necati Ç., at satışından kalan 200 lirasını vermediği iddiasıyla kayınbiraderi 26 yaşındaki Mersin Paçinoğlu'nu pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı. Olay, çevredeki güvenlik kamerası ile kaydedildi.

200 LİRASINI İSTEDİ, BULUŞUP TARTIŞTILAR

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Doğu Garajı'nda meydana geldi. Bir süre önce Mersin Paçinoğlu'na at satan Necati Ç., bu satıştan kalan 200 liralık borcunu ödemesi için kayınbiraderini telefonla aradı. Paçinoğlu, görüşme sırasında tartıştığı Necati Ç.'ye küfretti.

POMPALI TÜFEKLE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine Necati Ç. kamyoneti ile kayınbiraderi Paçinoğlu'nun bulunduğu Doğu Garajı'na geldi ve pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş ederek kaçtı. Mersin Paçinoğlu ile garajda bulunan 68 yaşındaki H.G., 38 yaşındaki D.K. ve 13 yaşındaki F.G. vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil ekibince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Mersin Paçinoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KIZIMA KÜFÜR ETTİ"

Kaçan Necati Ç., akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Necati Ç. emniyetten çıkarken "Kızıma küfür etti. Pişmanım" dedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Garajda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olay, güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, Necati Ç. kamyonetiyle geldikten sonra aracından inerek rastgele ateş ediyor, çıkan saçmalardan yaralanan Mersin Paçinoğlu yere yığılıyor, bu sırada çevrede bulunanlar paniğe kapılıp kaçışıyor.