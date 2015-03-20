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200 kilo at eti ele geçirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri ve polis ekiplerinin ihbar üzerine bir eve gerçekleştirdiği baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 200 kilogram at eti ele geçirildi

200 kilo at eti ele geçirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri ve polis ekiplerinin ihbar üzerine bir eve gerçekleştirdiği baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 200 kilogram at eti ele geçirildi

20 Mart 2015 Cuma 14:48
200 kilo at eti ele geçirildi
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AKDENİZ ilçesi Turgut Reis Mahallesi 4116. Sokak’taki 27 nolu evin avlusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince yapılan mikroskobik inceleme sonucu bir odada bulunan 200 kilogram kesilmiş etin tek tırnaklı hayvana ait olduğu kanaatine varıldı ve kesin tanı için numune alındı. Piyasaya sürülmesi halinde eti yiyen insanlar üzerinde ‘antraks' hastalığına yol açma ihtimalinin olduğu belirtilirken, inceleme sonucu etlerde sağlık açısından herhangi bir sorun olmadığı tespit edildiği takdirde etlerin Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüleceği ifade edildi.
Yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan şüpheli Hasan K., Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

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Son Güncelleme: 20.03.2015 13:51
Anahtar Kelimeler:
At EtiMersin
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