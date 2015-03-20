200 kilo at eti ele geçirildi

AKDENİZ ilçesi Turgut Reis Mahallesi 4116. Sokak’taki 27 nolu evin avlusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince yapılan mikroskobik inceleme sonucu bir odada bulunan 200 kilogram kesilmiş etin tek tırnaklı hayvana ait olduğu kanaatine varıldı ve kesin tanı için numune alındı. Piyasaya sürülmesi halinde eti yiyen insanlar üzerinde ‘antraks' hastalığına yol açma ihtimalinin olduğu belirtilirken, inceleme sonucu etlerde sağlık açısından herhangi bir sorun olmadığı tespit edildiği takdirde etlerin Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüleceği ifade edildi.

Yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan şüpheli Hasan K., Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.