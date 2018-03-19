200 aileyi mağdur etti, hâlâ da satmaya devam ediyor

PARA verip aldıkları evler başkasına satıldı. Aileler ortada kaldı. İstanbul Kartal'da yaklaşık 200 aile, ev sahibi olma hayaliyle bir ev projesi için ellerindeki tüm paralarını verip sözleşmeye imza attı. Kimisi evini sattı, kimisi de bütün birikimini bu projeye yatırdı.

Aradan 6 yıl geçtikten sonra projenin büyük bir bölümü tamamlandı. İddiaya göre aileler sonunda evimiz oldu diye sevinirken kendilerine verilen bir ev de olmadı. Kendilerine vadedilen evlerin ya tapusu teslim edilmedi ya da birden fazla kişiye satıldı. Duruma isyan eden aileler önceki gün proje inşaatının çatısına çıkarak eylem yaptı.

Firmanın, Yalova'daki devre mülk projesinde de 1800 kişiyi aynı şekilde mağdur ettiği iddia ediliyor. Evlerin çatısına çıkan mağdur aileler isyan etti:

Asuman Gümüş (39): Evimi satıp buradan ev almak için bütün varımı yoğumu sattım. Ev aldım diye seviniyordum ama hiçbir şey almamışım, hayal almışım. Hiçbir şekilde paramızı da geri ödemiyorlar. Mahkemeye verdik, 4 ay sonraya ertelendi. Lütfen devletimiz de bizim arkamızda olsun. Bu kadar insan ortada kalmasın.

Salih Akyıldız (52): 2012 yılında vaatle burada ilk ev alanlardanım. 2018 yılı oldu daireler hala verilmedi. Verilmediği gibi daireler başkasına satılıyor. Sesimizi kimseye duyuramıyoruz.

Muharrem Açıkgöz (40): Adi sözleşmeyle buradan beğenerek ev aldık. 280 bin lira ödedik. 2015 yılında teslim edilecekti. Ama ortada ev yok.

Mehmet Akkan (32): 2013'te buradan ev almak için 113 bin lira para verdim. Geri kalanını da anahtar teslim de verecektim. İnternette ilanları var hala da satmaya devam ediyor.

Şükrü Güzelsu (36): 2013 yılında ev için 195 bin liraya anlaştım. 2014 Aralık'ta da teslim edilecekti. Şimdi evin tapusu başkasının üzerine. (Takvim)