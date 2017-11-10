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10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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20 yıldır tüm dünyada aranan "Hayalet" İstanbul'da yakalandı!

Sahtecilik ve insan kaçakçılığı suçundan 20 yıldır aranan "Hayalet Baron" lakaplı İran uyruklu Reza Lame ve suç ortağı İstanbul'da yakalandı

20 yıldır tüm dünyada aranan "Hayalet" İstanbul'da yakalandı!

Sahtecilik ve insan kaçakçılığı suçundan 20 yıldır aranan "Hayalet Baron" lakaplı İran uyruklu Reza Lame ve suç ortağı İstanbul'da yakalandı

10 Kasım 2017 Cuma 09:33
20 yıldır tüm dünyada aranan "Hayalet" İstanbul'da yakalandı!
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İSTANBUL polisi,  Kanada hükümetinin verdiği bilgi doğrultusunda sahte belge, pasaport ve oturma izniyle göçmen gönderdiği tespit edilen 2 şüpheliyi  Fatih'te gözaltına aldı. Şüphelilerin  Türkiye,  Kanada,  İtalya ve  Almanya'da sahtecilik ve insan kaçakçılığı suçundan 20 yıldır aranan "Hayalet Baron" lakaplı  İran uyruklu Reza Lame ve suç ortağı Mehdi Golichobeh olduğu ortaya çıktı.

FİLM GİBİ TAKİP KANADA'DA BAŞLADI

İstanbul'da sona eren film gibi takip  Kanada'da başladı.  Kanada hükümeti, kendilerine başvuran bazı göçmenlerin verdiği belgeleri incelediğinde sahte olduğunu tespit etti. Evrakların  İstanbul  Fatih'te bulunan bir kargo şirketinden gönderildiğini belirleyen  Kanada, Türk Dışişleri'yle irtibata geçti. Dışışleri'nin durumu  İstanbul Emniyeti'ne bildirmesinin ardından İl Emniyet Müdürü  Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla uzman ekip oluşturuldu.  İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Fatih Haseki Sultan Mahallesi'deki kargo şirketine operasyon düzenledi.

KARGO ŞİRKETİNE YAPILAN BASKINDA YAKALANDI

Operasyonda, 1 adet "Marco Jimenez Logo" adına düzenlenmiş sahte  İspanya pasaportu ele geçirildi.  Polis, kargoyu bırakan kişileri yakalamak için kargo şirketi çalışanıymış gibi davranıp "Eksik imza atmışsınız, gelip imza atmanız gerekiyor" diyerek sahte pasaportu gönderen kişileri yeniden kargo şirketine çağırdı. Şirkete gelen Reza Lame ve Mehdi Golichobeh adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üstünde aramalarında da 3 adet  İspanya pasaportu ve hologram ele geçirildi. Reza Lame ve yardımcısı Mehdi Golichobeh işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTAN CİHAZ

Sorgu sırasında adresini vermeyen hayalet baron'un  Avcılar'da kendisine başka bir sahte pasaportla ikamet aldığı belirlendi. Tüm su satan şirketleri araştıran polis ekipleri,  İran uyruklu baronun sahte kimliğiyle su sipariş ettiği bayiyi tespit etti. Su bayisinden Reza Lame'nin adresini belirleyen polisin operasyon düzenlediği evde kâğıtlar üzerinde mikro işlemlerin yapıldığı, mikroskobik cihazlar ve çok sayıda hologram ele geçirildi. Evden çıkan bir cihaz ise polisi bile şaşırttı. Lame'nin kendisinin yaptığı bu cihazda yine kendi ürettiği sahte belgeleri duvara yansıtarak herhangi bir pürüz olup olmadığını incelediği belirlendi. Lame bu şekilde pasaport, vize, diploma ve uluslararası geçerliliği olan sertifikaların sahtelerini kusursuz olarak üreterek tüm gümrük kapılarını kolayca geçebilecek hale getiriyordu. Zanlının, bir sahte pasaport için en az 7 bin dolar istediği öğrenildi.

3 GÖZALTIDAN SAHTE KİMLİKLE KURTULDU

Şüphelinin, 20 yıldır Interpol tarafından aranan ve sürekli sahte kimliklerle kılık değiştiren "Hayalet Baron" lakaplı Reza Lame olduğu sorguda ortaya çıktı.  Türkiye,  Kanada,  İtalya ve  Almanya'da sahtecilik ve insan kaçakçılığı suçlarından araması bulunan Lame'nin 1 ay önce  İran'da adının önündeki Hamid'i kaldırttığı belirlendi. Şüphelinin 2013'te  Atatürk Havalimanı,  Bakırköy, Kartaltepe'de de resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındığı, 3 ayrı olayda da değişik kimlikler vererek serbest kaldığı tespit edildi. Lame'nin  Almanya'da ölümlü bir insan kaçakçılık olayına da adının karıştığı öğrenildi.

(Kaynak:  Habertürk)

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AlmanyaFatihKanadaİranGüncel
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