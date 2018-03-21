Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman...
Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

20 aylık bebeğe tecavüz iddiası!

Balçiçek İlter'in Star TV'de yayınlanan programına katılan bir hasta bakıcı, eskiden çalıştığı özel hastaneye istismara uğramış 20 aylık bir bebeğin getirildiğini ancak doktorların durumu polise bildirmediğini iddia etti

20 aylık bebeğe tecavüz iddiası!

Balçiçek İlter'in Star TV'de yayınlanan programına katılan bir hasta bakıcı, eskiden çalıştığı özel hastaneye istismara uğramış 20 aylık bir bebeğin getirildiğini ancak doktorların durumu polise bildirmediğini iddia etti

21 Mart 2018 Çarşamba 08:02
20 aylık bebeğe tecavüz iddiası!
banner404

STAR TV'de yayınlanan Balçiçek İlter'le Olay Yeri Programı'nda herkesin kanını donduran bir iddia gündeme geldi. 42 yaşındaki hasta bakıcı T.B., Bakırköy'de bulunan özel bir hastanede çalışırken, 2017 yılının yaz aylarında 2015 doğumlu H.K. adlı bir kız bebeğin solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye ailesi tarafından getirildiğini iddia etti. Hasta bakıcı, çocuğun hastaneye geldikten bir saat sonra öldüğünü söyledi.

BEZİNİ DEĞİŞTİRİRKEN FARK ETTİ

İddiaya göre kız bebek hastaneye solunum yetmezliği sebebiyle getirildi. T.B. bebeğin bezini değiştirirken istismara uğradığını gördü. Doktorlar muayene sonrası H.K.'ye kronikleşmiş tecavüz vakası teşhisi koydu.

İHBAR ETTİĞİ İÇİN KOVULDU

Hasta bakıcı T.B.'nin iddiasına göre istismar vakası özel hastane tarafında polise bildirilmedi. Vicdan azabı duyan hasta bakıcı daha sonra 155'i arayarak kendisi ihbarda bulundu. T.B.'nin iddiasına göre istismar vakasını ihbar ettiği için 10 aydır çalıştığı hastaneden mobbing uygulanarak işinden kovuldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 21.03.2018 09:05
Anahtar Kelimeler:
20 AylıkTecavüzBebek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'daki büyük tefeci operasyonunda flaş gelişme!
Alanya'daki büyük tefeci operasyonunda flaş gelişme!
Uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Trafiği birbirine kattılar! Polisten kaçarken 7 araç pert oldu
Trafiği birbirine kattılar! Polisten kaçarken 7 araç pert oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim