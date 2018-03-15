2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi dövdü

GÖZALTINA ALINDI Baba ve olayı öğrenen çevredekiler, A.Ö.'yü tekme tokat dövdü. Kanlar içinde kalan A.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kızına göz kırpan A.Ö.'yü fark eden baba, "Niye göz atıyorsun?" diyerek şüpheliyi alışveriş merkezinin dışına çıkardı.

TURGUTLU ilçesinde dün saat 21.45 sıralarında, bir alışveriş merkezinde A.Ö. isimli kişi iddiaya göre, alışveriş yapan ailenin 2 yaşındaki kızına göz kırptı.

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