2 Suriyeli sahte 4 bin dolarla yakalandı

KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hareketlerinden şüphelenilen Suriye uyruklu Ö.S. ve M.A.’nın üzerinde arama yapıldı.
SAHTE 4 BİN DOLARLA YAKALANDILAR
Yapılan aramada, şahısların üzerinden 40 adet sahte 100 dolar ve 3 gümrük kaçağı cep telefonunu ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirilen Suriye uyruklu 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
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