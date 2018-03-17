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2 Suriyeli sahte 4 bin dolarla yakalandı

Kayseri'de üzerlerinde 40 adet sahte 100 dolar bulunan 2 Suriyeli yakalandı

2 Suriyeli sahte 4 bin dolarla yakalandı

Kayseri'de üzerlerinde 40 adet sahte 100 dolar bulunan 2 Suriyeli yakalandı

17 Mart 2018 Cumartesi 18:06
2 Suriyeli sahte 4 bin dolarla yakalandı
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KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hareketlerinden şüphelenilen Suriye uyruklu Ö.S. ve M.A.’nın üzerinde arama yapıldı.

SAHTE 4 BİN DOLARLA YAKALANDILAR
Yapılan aramada, şahısların üzerinden 40 adet sahte 100 dolar ve 3 gümrük kaçağı cep telefonunu ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirilen Suriye uyruklu 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 00:16
Anahtar Kelimeler:
SuriyeliDolarKayseri
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